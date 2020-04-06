Listen to «Грузия в период карантина: правительство заранее предприняло меры» on Spreaker.



— Здравствуйте, Арчил. Расскажите, пожалуйста, как вообще в Грузии проходит карантин?

— Здравствуйте, Грузия на связи. В Грузии погода отличная. В Грузии ситуация, в принципе, можно сказать, что стабильная. Думаю, что правительство заранее предприняло меры, чтобы ничего такого не было. Сейчас, в этот карантинный период у нас комендантский час. После 21:00 нельзя выйти. Закрыты, в принципе все заведения. Те организации, которые могли перейти на онлайн, все перешли. Некоторым дали удостоверения или что-то в этом роде, чтобы можно было работать и продолжать работу. Работают сейчас магазины продовольственные и очень хорошо работает система доставки еды. Рестораны не работают но Delivery Service работает и они могут привезти, что захочешь. В принципе, карантин люди в основном соблюдают, но были случаи, когда комендантский час нарушили. Но, я думаю, что люди в принципе, в основном понимают. И когда я ночью выглядываю в окна, вообще машины не ходят. И, в принципе, думаю, что все как-бы понимают, что история, которая про Италию все смотрели, как бы мы не хотим такого же, чтобы произошло. А насчёт заведений, в принципе ничего не работает. Правительство даже отменило работу всех таких организаций, как спа салонов и парикмахерских. Насчёт учёбы — все школы перешли уже на электронное обучение. Школа идёт на Zoom, где весь класс сидит и как я вижу 90% участвуют. А в основном, компании, которые работали, те что можно было бы с кем-то общаться, всё перешло на электронную. Кто может, работает в этой области, кто нет приостановлен сейчас.

-Арчил, могу пожелать только удачи. Зная, как граждане Литвы любят в последнее время ездить в Грузию и что сейчас из Литвы выехать вообще никуда невозможно, то мы очень надеемся, что как только карантин закончится, мы сразу же сразу же к вам.

-С удовольствием примем. Добро пожаловать. Всегда рады.