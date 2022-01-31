Гуф заинтриговал поклонников «Аликом»

Гуф выложил в инстаграме анонс своего нового проекта, обнародовав его обложку с надписью «Alik».

Рэпер не стал уточнять, что это будет — сингл или полноформатный альбом. Релиз назначен на 4 февраля 2022 года. Ранее Гуф обнародовал изобилующий ненормативной лексикой фрагмент песни «Alik», в которой герой воспевает некоего «ровнейшего пацана», с которым «живет душа в душу» и дружит 20 лет.

Рэпер позиционирует Алика как своего альтер эго, в котором сосредоточены темные стороны исполнителя. Его совместный с Муровьем альбом 2020 года назывался «Дом, который построил Алик».

Источник: InterMedia