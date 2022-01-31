Звёзды

Гуф заинтриговал поклонников «Аликом»

Автор Эвелина Никанорова
Info.sponsor.1250x500
1250x500 2
1250x500 1

Гуф выложил в инстаграме анонс своего нового проекта, обнародовав его обложку с надписью «Alik».

Рэпер не стал уточнять, что это будет — сингл или полноформатный альбом. Релиз назначен на 4 февраля 2022 года. Ранее Гуф обнародовал изобилующий ненормативной лексикой фрагмент песни «Alik», в которой герой воспевает некоего «ровнейшего пацана», с которым «живет душа в душу» и дружит 20 лет.

Рэпер позиционирует Алика как своего альтер эго, в котором сосредоточены темные стороны исполнителя. Его совместный с Муровьем альбом 2020 года назывался «Дом, который построил Алик».

Источник: InterMedia

Photo 2021 12 23 16.53.28 1
Метки:

Актуальные новости

Хит «Тату» «Я сошла с ума» лидирует в Саудовской Аравии

Хит «Тату» «Я сошла с ума» лидирует в Саудовской Аравии

Автор Эвелина Никанорова
Никулин возглавил рейтинг самых узнаваемых актеров

Никулин возглавил рейтинг самых узнаваемых актеров

Автор Эвелина Никанорова
Данила Козловский: «Режиссер устанавливает правила игры»

Данила Козловский: «Режиссер устанавливает правила игры»

Автор Эвелина Никанорова
Светлана Сурганова познакомит с миром поэзии в TikTok

Светлана Сурганова познакомит с миром поэзии в TikTok

Автор Эвелина Никанорова
Artik &amp; Asti выпустили «Гармонию» с новой солисткой

Artik & Asti выпустили «Гармонию» с новой солисткой

Автор Эвелина Никанорова
Надя Дорофеева утвердила новые правила отпуска

Надя Дорофеева утвердила новые правила отпуска

Автор Эвелина Никанорова
Иманбек получил награду от Spotify за миллиард прослушиваний

Иманбек получил награду от Spotify за миллиард прослушиваний

Автор Эвелина Никанорова
Артем Качер сказал «3 слова» в день свадьбы

Артем Качер сказал «3 слова» в день свадьбы

Автор Эвелина Никанорова
Виктор Королев в Вильнюсе исполнит свои лучшие хиты

Виктор Королев в Вильнюсе исполнит свои лучшие хиты

Автор Эвелина Никанорова