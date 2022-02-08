Музыкальная новинка

Guma оказалась «Близко, но далеко»

Автор Эвелина Никанорова
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Guma представила новый сингл «Близко, но далеко». Синтипоповая композиция выстроена на манер считалочки, в которой исполнительница поет о разлуке, разногласиях и «бардаке в голове».

Источник: InterMedia

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