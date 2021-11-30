Музыкальная новинка

GUMA представляет трек о мужском безразличии

Автор Эвелина Никанорова
GUMA представляет трек о мужском безразличии
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GUMA представила трек «Холодно». Как рассказала сама певица, эта песня — «отражение неудачных отношений, в которых мужчина, сам того не замечая, убивает их своим безразличием в девушке».

GUMA стала одним из главных прорывов 2021 года. Этим летом хит «Стеклянная» возглавил российские чарты и обрел вирусную популярность в TikTok — количество просмотров по хэштегу #Стеклянная превысило 17 млн. Даже сейчас, спустя несколько месяцев после релиза, трек не покидает хит-парады и продолжает набирать миллионы прослушиваний.

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