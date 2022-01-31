Музыкальная новинка

Гузель Хасанова отмечает день рождения с «Как ты там?»

Автор Эвелина Никанорова
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Гузель Хасанова выпустила в свет новый сингл «Как ты там?». Премьера трека приурочена ко дню рождения исполнительницы.

Свой день рождения отпразднует в клубе «Техника безопасности» на Сущевском валу. Именинница даст в этот вечер акустический концерт и представит новый сингл.

– 28 января – день моего рождения, – написала артистка в инстаграме. – И в этом году мне захотелось отметить его на сцене в компании моих слушателей. Вообще, это всегда было моей маленькой мечтой. А ещё всегда хотелось запремьерить песню в этот день, чтобы был двойной праздник. Я люблю праздники.

Источник: InterMedia

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