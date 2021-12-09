Музыкальная новинка

Ханна и Artik рассказали о влюбленности «как в первый раз»

Автор Эвелина Никанорова
Ханна и Artik рассказали о влюбленности «как в первый раз»
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Artik и Ханна представили фит под названием «Как в первый раз». Релиз трека состоялся в день рождения Артика.

«Годы идут, а дружба становится все крепче! Я уже говорила вам, что Artik был первым человеком, с которым я начала работать в муз индустрии, тогда мы были далеки от тех Ханны и Артика, которых вы знаете сейчас, мы знакомы уже больше 10 лет и Артик был первым человеком, с которым я записывала свои первые песни, он мне помогал, учил и мы просто здорово проводили время у него на студии. И вот, спустя 10 лет, наша очередная спонтанная встреча на студии переросла в совместный трек. Теперь, вы понимаете, почему этот дуэт для меня особенный!! Круто, что года идут, а наша дружба все крепче!»», – говорит Ханна.
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