Ханна представила лиричный сингл «Весна»

Певица и модель продолжает радовать фанатов регулярными релизами. В новинке «Весна» Ханна спела под плотный бит с элементами поп-трэпа. В песне описаны увядающие, но некогда страстные отношения.

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