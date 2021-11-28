Ханука. История и обычаи Праздника света

Сегодня, 28 ноября, с заходом солнца и появлением первой звезды начинается Ханука – праздник, насчитывающий более двух тысяч лет. О нём и расскажем.

История Хануки

Праздновать Хануку начали ещё во II в. до н.э. В 170 г. до н.э. сирийский царь Антиох IV захватил Иерусалимский храм. Все святыни этого храма он отправил к себе, в Сирию. Иудеи не стали этого терпеть, подняли восстание и победили спустя некоторое время.

Вернувшись в осквернённый Иерусалимский храм, иудеи нашли там всего один сосуд с маслом для лампад. Согласно преданию, этого масла должно было хватить лишь на один день. Однако пламя горело и давало свет восемь дней. За это время иудеи убрали языческих идолов из храма, заново его освятили и пополнили запасы масла.

Ну а в память об очищении храма и появился праздник Ханука. 25 день еврейского месяца кислева считается первым днём Хануки – именно в этот день храм был осквернён. А свечи в особом подсвечнике стали главным символом праздника. Это символизирует победу света над тьмой.

К слову, начало Хануки всегда разное, ведь оно вычисляется по лунному календарю. Например, в прошлом году праздник начался 10 декабря и закончился 18 декабря. В этом году Ханука начинается сегодня, 28 ноября, а последний её день придётся на понедельник, 6 декабря. А в следующем году праздник начнётся 18 декабря, а закончится 26 декабря.

Традиции Хануки

На протяжении всего праздника Хануки принято зажигать свечи в специальном подсвечнике. Светильник, от которого зажигают свечи, называется шамаш, а подсвечник – ханукия. В первый день зажигается одна свеча и с каждым новым днём добавляется ещё по одной. В ритуале, начинающемся после появления первой звезды на небе, принимает участие глава семьи и мальчики старше 9 лет. Зажжённую ханукию ставят на подоконник.

Ханука – это весёлый праздник, во время которого устраиваются щедрые застолья. Традиционные блюда на Хануку – суфганийот (пончики), левивот или латкес (картофельные оладьи), а также блюда из творога и других молочных продуктов. У ашкеназских евреев в Хануку принято давать детям т.н. «ханукальные деньги» или «хануке-гелт» и играть в специальный ханукальный волчок «дрейдл». Также большое внимание уделяется серьёзным беседам о мыслях древнееврейских мудрецов, Торе и пр.

Ханука ещё и «детский» праздник. В это время в Израиле не работают школы, детям дарят подарки и устраивают для них множество развлекательных мероприятий.

Весёлой Хануки! Хаг Ханука Самэах!

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