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Хаос и насилие разрушают «прекрасный день» в трейлере «Мира Дикого Запада»

Автор Эвелина Никанорова

Первый тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада» обнародовал HBO Max. В ролике под названием «It doesn’t look like anything to me» звучит песня Лу Рида «Perfect Day» и можно увидеть всех главных персонажей научно-фантастического фильма.

Третий сезон «Мира Дикого Запада» завершился еще в 2020 году, и, несмотря на снижение рейтингов этой части, сериал-антиутопия, как сообщается, продлится до 6-го сезона благодаря девятизначной сделке, которую шоураннеры и соавторы проекта Лиза Джой и Джонатан Нолан подписали с Amazon.

Премьера четвертого сезона состоится 26 июня.

Источник: InterMedia

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