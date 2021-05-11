«Хаос уже близко». Вышел трейлер фильма «Веном 2» с Томом Харди

Компания Sony Pictures выпустила первый трейлер фильма «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage) — продолжения фантастического боевика о злодее из вселенной «Человека-паука».

Режиссером сиквела выступил Энди Серкис. Главные роли в фильме сыграли Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис.

В новом фильме журналист Эдди Брок (Том Харди), делящий тело с симбиотом, столкнётся со злодеем Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон), в котором живет внеземной паразит Карнаж.

Мировая премьера состоится в сентябре 2021 года.

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