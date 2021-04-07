HBO анонсировал празднование «Железной годовщины» сериала «Игра престолов»

Телеканал HBO анонсировал «Железную годовщину» — празднование десятилетнего юбилея со дня премьеры сериала. Первая серия вышла на экраны 17 апреля 2011 года.

На сайте стриминг-сервиса HBO Max появится страница об «Игре престолов». На ней будет информация о вселенной и персонажах сериала. Пользователям покажут более 150 новых видеоинтервью актеров, бэкстейджи со съемок, клипы и трейлеры.

Вдобавок 10 апреля на телеканале HBO2 запустят марафон (MaraThrone) всех эпизодов сериала. Фанатам предложат посмотреть разные коллекции серий «Игры престолов» и поучаствовать в сборе средств для благотворительных фондов.

Кроме того, к юбилею «Игры престолов» компания Warner Bros. выпустит линейку пива датской компании Mikkeller и фигурки Funko Pop. А вот дом «Фаберже» подготовил ювелирное драконье яйцо, вдохновленное сериалом. Стоимость яйца составит $2,2 млн. Отметим, что его представят в единственном экземпляре.

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