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HBO Max будет бесплатно показывать эпизоды сериалов в Snapchat

Автор Эвелина Никанорова 1
HBO Max будет бесплатно показывать эпизоды сериалов в Snapchat

Стриминг-сервис HBO Max позволит пользователям Snapchat совместно смотреть премьерные серии своих сериалов. Пока бесплатный просмотр первых эпизодов доступен только жителям США. Об этом сообщается на сайте WarnerMedia.

На платформе Snap Minis, которая позволяет организовать совместный просмотр с другими пользователями, будут доступны первые серии «Игры престолов», «Эйфории», «Стюардессы», «Страны Лавкрафта», а также продолжения сериала «Сплетница». Всего на просмотре могут присутствовать 63 человека. Во время просмотра можно общаться в чате и обмениваться реакциями с помощью Bitmoji.

Чтобы получить доступ к бесплатной коллекции пилотных эпизодов, нужно указать свой возраст. После каждой серии пользователям старше 18 лет предложат оформить подписку на HBO Max.

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