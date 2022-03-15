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HBO Max и Discovery+ сольются в один сервис

Автор Эвелина Никанорова

HBO Max и Discovery+ объединятся в один сервис. Решение было принято после того, как в Discovery одобрили слияние с WarnerMedia — компанией, которой принадлежит сервис HBO Max.

HBO Max и Discovery+ сольются в один сервис

Руководители компаний считают, что объединение стриминговых сервисов поможет расширить аудиторию и снизить затраты на продвижение контента.

На создание единого сервиса понадобится время. По последним данным, HBO Max насчитывает 73,8 млн подписчиков по всему миру, а Discovery+ 22 млн. Сумма сделки между Discovery и Warner Media составила 43 млрд долларов. В результате должна появиться компания-медиагигант Warner Bros. Discovery, которая будет включать сервисы HBO/HBO Max, телеканал CNN, киностудии Warner Bros., DC Films, анимационные студии Cartoon Network/Adult Swim, каналы Discovery Channel, Animal Planet и другие.

Слияние планируется завершить во втором квартале 2022 года.

Источник: InterMedia

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