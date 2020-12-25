HBO Max планирует снять продолжение сериала «Секс в большом городе»

По данным издания, стриминговый сервис работает над мини-сериалом, в котором будут участвовать все основные актрисы, кроме Ким Кэтролл(Саманта Джонс). Она не раз публично отказывалась от участия в проекте и возвращения к своей роли.

А вот Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), наоборот, проявляет интерес к продолжению сериала. В прошлом году она призналась, что была бы не против снова поработать над этим проектом.