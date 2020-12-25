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HBO Max планирует снять продолжение сериала «Секс в большом городе»

Автор Эвелина Никанорова 24
HBO Max планирует снять продолжение сериала «Секс в большом городе»

HBO Max планирует снять продолжение сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, стриминговый сервис работает над мини-сериалом, в котором будут участвовать все основные актрисы, кроме Ким Кэтролл(Саманта Джонс). Она не раз публично отказывалась от участия в проекте и возвращения к своей роли.

А вот Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), наоборот, проявляет интерес к продолжению сериала. В прошлом году она призналась, что была бы не против снова поработать над этим проектом. 

«Я хотела бы увидеть, где персонажи оказались сейчас. Мне любопытно, ведь мир так сильно изменился даже после выхода фильмов», — говорила она.

Шоу «Секс в большом городе» впервые появилось в эфире HBO в июне 1998 года, сериал продлился в течение шести сезонов и был закрыт в 2004 году.

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