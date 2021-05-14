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HBO показал первый тизер специального выпуска «Друзей»

Автор Эвелина Никанорова 25
HBO показал первый тизер специального выпуска «Друзей»

На YouTube-канале HBO Max вышел первый тизер спецвыпуска сериала «Друзья», снятого через 17 лет после окончания последнего сезона. Шоу выйдет на HBO Max 27 мая.

О съемках спецвыпуска «Друзей» было объявлено в феврале 2020 года. Вероятнее всего, это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера. Спецвыпуск планировали показать еще в мае 2020 года, но из-за пандемии его съемки отложили.

Первый тизер шоу нельзя назвать содержательным: в нем актеры сериала просто идут в темноте спинами к камере. Зато HBO рассказал, какие знаменитости появятся в спецвыпуске, помимо исполнителей главных ролей. Среди гостей шоу будут певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм и правозащитница, лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай.

Сериал «Друзья» выходил в 1994-2004 годах, он считается одним из самых популярных в истории телевидения.

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