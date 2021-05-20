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HBO показал трейлер спецвыпуска «Друзей»

Автор Эвелина Никанорова 10
Friends: The Reunion

HBO Max выпустил первый полноценный трейлер специального эпизода сериала «Друзья».

Новый выпуск будет не полноценным эпизодом сериала, а разговорным шоу с участием актеров, исполнивших главные роли.

В трейлере актеры, сидящие в декорациях квартиры Моники, рассказывают, как познакомились друг с другом, и вспоминают классические сцены из сериала.

Спецвыпуск «Друзей» выйдет на HBO Max 27 мая. Помимо исполнителей главных ролей, среди гостей шоу будут певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм, правозащитница Малала Юсуфзай.

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