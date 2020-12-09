Hensy и Slame: трек «Друг помоги мне»

Hensy и Slame выпустили совместный трек «Друг помоги мне».

Сингл «Друг помоги мне» описывает диалог между Hensy и Slame. Парни изливают душу на фоне романтических неудач. Баллада под дворовые аккорды, учит расставаться с болью в радости.

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