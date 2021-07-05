Hensy побеждает грусть в новом альбоме «Жиза»

Hensy представил студийник «Жиза», который называет своим дебютным альбомом, хотя в его дискографии уже есть два больших релиза.

Судя по всему, для артиста это новое начало, которое, к тому же, совпало со сменой имиджа. Обесцвеченный Саша Коган зазвучал ещё эклектичнее, уместив на 12-трековой пластинке элементы рока, EDM, хип-хопа и, конечно, дворовой песни. Тексты здесь жизненные и понятные, как и в предыдущих работах музыканта.

Во многих композициях Hensy грустит в своей фирменной манере, но в то же время настраивает себя и слушателей на позитив. Этот посыл хорошо отражают строчки, с которых начинается альбом: «Сам себе бросаю вызов, чтобы в кайф прожить минуты».

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