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Hensy выпустил романтичный сингл «36.6»

Автор Эвелина Никанорова 29
Hensy

Исполнитель поп-баллад под гитару Hensy представил свежий трек о любовных переживаниях. В песне «36.6» Hensy испытывает острые чувства к девушке, сравнимые с лихорадкой.

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