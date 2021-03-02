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Hensy записал романтическую коллаборацию

Автор Эвелина Никанорова 14
Hensy

Hensy записал романтический коллаб с Kavabanga Depo kolibri.

Hensy и kavabanga Depo kolibri выпустили обещанный сингл «Не моя вина», который они анонсировали на прошлой неделе.  В треке рэперы пытаются залечить сердечные раны после разрыва отношений с девушками.

Почти за неделю до премьеры сингла «Не моя вина», 24 февраля, Hensy и kavabanga Depo Kolibri представили его сниппет. В снятом ролике артисты выкручивают на максимум свой артистизм.

Kavabanga Depo Kolibri или же KDK (КДК) – так зовет себя тройка авторов-исполнителей родом из Харькова.

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