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Хью Джекман победил Райана Рейнольдса в благотворительном противостоянии

Автор Эвелина Никанорова 13
Хью Джекман победил Райана Рейнольдса в благотворительном противостоянии

Актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс соревновались в рамках благотворительной акции, которую проводили совместно с площадкой Sam’s Club.

В рамках противостояния они продавали продукты личных брендов: джин Aviation (Рейнольдс) и кофе Laughing Man (Джекман). Приобретая товары, покупатели таким образом переводили деньги одному из двух благотворительных фондов. Также можно было просто отдать свой голос, ничего не покупая. В итоге победил Джекман.

Конечно же, «Росомаха» не мог не потроллить приятеля по такому поводу. В видеозвонке, в котором он сообщил сопернику о поражении, он назвал Рейнольдса «Брайан» и добавил: «Все тебя ненавидят».

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