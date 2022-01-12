Музыкальная новинка

«Хлеб» спел о главном герое сериала «Сергий против нечисти»

Автор Эвелина Никанорова
«Хлеб» спел о главном герое сериала «Сергий против нечисти»
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Группа «Хлеб» представила трек «Сергий». Релиз приурочен к премьере сериала Kion «Сергий против нечисти».

Песня «Сергий» рассказывает о главном герое сериала «Сергий против нечисти» Сергии, отстраненном от служения и решившим охотится на нечисть. Исполнители призывают в песне убрать детей от экранов, ведь в проекте задействовано немало сил зла — и упыри, и Кощей, и кое-кто еще.

– Это первый трек, который был записан группой «Хлеб» без футболок. Моя жена, когда услышала этот трек, снова стала моей фанаткой. Трек вернул былую искру в наши отношения, – говорит участник коллектива Александр Шулико.

В песне артисты отмечают, что Сергий работает на силы добра, поэтому бояться обычным людям не нужно. Герой наводит страх на разную нечисть, в том числе на вампиров, которые, как иронично упоминается в тексте трека, боятся даже группу «Серебро».

Сериал «Сергий против нечисти» снят в формате киносторис. Это мистическое фэнтези о борьбе с нечистой силой можно посмотреть либо как полнометражный фильм, либо как сериал из шести 15-минутных эпизодов. Проект доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion с 5 января в обоих вариантах.

Источник: InterMedia

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