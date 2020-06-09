Холодный борщ с дичью, рабой и раками? Ищите на карте
Июнь 9, 2020 16:19
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Для тех, кто этим летом ищет в Литве новых ощущений, подготовлена карта холодного борща. Национальное агентство по поощрению туризма предлагает испробовать примерно три десятка разновидностей этого блюда в разных местах страны.
Между прочим, холодный борщ в Литве готовили и 300 лет назад. Тогда в него добавляли даже дичь, рыбу и раков. Представители агентства отмечают, что холодный борщ не менее пикантного вкуса в стране можно найти и в наши дни.