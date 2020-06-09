Холодный борщ с дичью, рыбой и раками? Ищите на карте

Listen to «Холодный борщ с дичью, рабой и раками? Ищите на карте» on Spreaker.

Для тех, кто этим летом ищет в Литве новых ощущений, подготовлена карта холодного борща. Национальное агентство по поощрению туризма предлагает испробовать примерно три десятка разновидностей этого блюда в разных местах страны.

Между прочим, холодный борщ в Литве готовили и 300 лет назад. Тогда в него добавляли даже дичь, рыбу и раков. Представители агентства отмечают, что холодный борщ не менее пикантного вкуса в стране можно найти и в наши дни.