Хорошая новость для новобрачных

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Министерство юстиции сообщает, что, поскольку правительство облегчает условия карантина, ЗАГС также начинает постепенно возвращаться к стандартной процедуре регистрации.

Пока, конечно, не будет возможности приходить на регистрацию огромной компанией, со всеми чадами и домочадцами. Но теперь в торжествах смогут принимать участие уже 10 человек, а не 5, как это было ранее.

Естественно, ношение индивидуальных средств защиты тоже пока остается обязательным.

Министерство также подчеркивает, что следует ответственно решать, сколько человек будет участвовать в регистрации брака, чтобы между ними можно было обеспечить безопасное расстояние.