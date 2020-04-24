Хорошие новости о ситуации с коронавирусом

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Сегодня в 24.00 в Неменчине будут сняты ограничения по передвижению. Строгий карантин в этом городке в Вильнюсском районе был введен в прошлый четверг, 16 апреля, по причине вспышки коронавируса на швейном предприятии Vilnika. По словам директора Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, в городке за все время строгого карантина было выявлено 87 случаев заражения. Около 350 человек контактировали с больными и были изолированы — все они так или иначе связаны с предприятием Vilnika.

Но в целом ситуация в Неменчине находится под контролем. Подчеркивается, что жители Неменчине все это время вели себя очень ответственно и серьезных нарушений зафиксировано не было.

И еще одна хорошая новость. По последним данным, вчера в Литве протестировано на коронавирус около 7 тысяч человек, результаты тестов оказались положительными лишь у 12 из них.