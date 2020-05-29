Хорватия открывает свои границы для десяти стран ЕС

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Хорватия открывает свои границы для граждан Литвы, а также для граждан еще девяти стран Европейского союза без каких-либо дополнительных ограничений. Делается это, прежде всего, чтобы спасти туристический сектор, который имеет решающее значение для экономики Хорватии. За все время карантина в Хорватии коронавирус был диагностирован примерно у двух тысяч людей, более 90% заболевших уже здоровы.

Границы Хорватии открыты для десяти стран, которые успешно справились с распространением коронавируса. К таким странам относятся Австрия, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.