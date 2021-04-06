Hyundai поднял в небо более 3000 дронов и побил рекорд Гиннесса

Принадлежащая Hyundai марка высококлассных автомобилей Genesis использовала 3281 дрон для создания своего логотипа в ночном небе Шанхая. По словам Genesis, такое число дронов позволило поставить новый мировой рекорд Гиннесса с точки зрения одновременно поднятых и управляемых беспилотников.
Мероприятие прошло в честь появления бренда на рынке Китая. Дроны в воздухе формировали различные светящиеся фигуры (автомобили, нити ДНК, руку, галактику) и надписи.
Конечной фигурой беспилотного авиашоу стал логотип автомобилей Genesis.
Предыдущий рекорд принадлежал Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, которая использовала 3051 беспилотник на выставке 20 сентября.
В шоу над китайским Чжухаем летательные аппараты демонстрировали различные картины об освоении космоса.
Незадолго до этого в Российской Федерации запустили сразу 2200 дронов. А вот в 2018 году рекорд принадлежал Intel. Его поставили на зимних Олимпийских играх.
Тогда в шоу использовалось 1218 беспилотников для создания олимпийских колец над Пхенчханом.