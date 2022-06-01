Идеальный побег: история киевлянки Любови, которая вместе с попугаем эвакуировалась в Литву

Вся жизнь в Киеве

Но на этот раз мы хотели узнать, как с наплывом беженцев справилась наша бюрократическая система. Мы её, надо признать, частенько любим поругивать и часто ворчим на очереди в различные учреждения. Да и сейчас то там, то здесь, местные жители начинают замечать насколько сложнее стали обычные процедуры для самих граждан Литвы. Причина – сегодня все силы брошены для помощи тем, кто в этом нуждается больше всего.

Кроме того, быстрое создание с нуля механизма доставки беженцев в Литву – это не такое простое занятие, как может показаться. Сотни добровольцев все эти месяцы работали на границе с Польшей, водители при чёткой координации отправлялись в рейсы за людьми, десятки людей принимали и обобщали заявки тысяч беженцев в координационном центре в Вильнюсе. Но обо всём по порядку.

Любовь – 76-летняя пенсионерка из Киева. Сама она родилась в Новосибирске, но всю жизнь прожила в украинской столице. Отец женщины во время Второй мировой войны был распределён на военное предприятие в Новосибирске, повстречал там свою будущую супругу, так в 1945 году появилась Любовь. И практически сразу семья переехала в Киев.

Уже в Украине жизнь сложилась вполне обычно: образование, замужество, дочка и сын. Сама Любовь, как и впоследствии все в семье, связаны с искусством. Женщина – художник, как и её супруг. По стопам родителей в итоге пошли и дети.

В 2013 году мужа не стало, но ещё больший удар ждал в 2020 году. Ушла из жизни дочка Любови. В итоге остался младший сын и две внучки. Пенсия казалась тихой и спокойной. Дружные родственники, старенькая квартира в «сталинском» доме на втором этаже, но пришло 24 февраля и война.

«Её никто в Украине не ожидал и никто не верил», – рассказывает пенсионерка.

«Я всегда понимал, что эта война будет, но я думал, что её застанут либо мои дети, либо мои внуки. Я был уверен, что сам её не застану. Это было для всех неожиданностью», – добавляет сын женщины. Он сопровождал свою маму по дороге в Литву.

Усталость, крепость поколения женщины, её возраст, – всё это располагало к иному отношению к грохоту разрывов на подступах к Киеву в первые недели войны.

«В подвал прятаться не бежала», – поясняет пенсионерка. Но спали вместе с сыном всё равно в коридоре или ванной комнате. Считается, что так безопаснее. Стены несущие. Сын к тому времени уже отправил свою семью – жену и детей – в Германию. Уехали буквально в первые дни.

Обстановка в Киеве все эти первые недели давила. Комендантский час, ажиотаж в продуктовых магазинах (рассказывают, что в первые дни «сметали» с прилавков практически всё), гигантские очереди в аптеках.

«Можно было стоять в очереди за лекарствами четыре часа», – вспоминает Любовь. И постоянные воздушные сирены. В какой-то момент сын предложил женщине уехать.