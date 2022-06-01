Помощь Украинцам

Идеальный побег: история киевлянки Любови, которая вместе с попугаем эвакуировалась в Литву

Автор R•RADIO
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Мы продолжаем нашу серию историй о военных беженцах из Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну и обрели временное пристанище в Литве. Рассказ о пенсионерке Любови из Киева.

Вся жизнь в Киеве

Но на этот раз мы хотели узнать, как с наплывом беженцев справилась наша бюрократическая система. Мы её, надо признать, частенько любим поругивать и часто ворчим на очереди в различные учреждения. Да и сейчас то там, то здесь, местные жители начинают замечать насколько сложнее стали обычные процедуры для самих граждан Литвы. Причина – сегодня все силы брошены для помощи тем, кто в этом нуждается больше всего.

Кроме того, быстрое создание с нуля механизма доставки беженцев в Литву – это не такое простое занятие, как может показаться. Сотни добровольцев все эти месяцы работали на границе с Польшей, водители при чёткой координации отправлялись в рейсы за людьми, десятки людей принимали и обобщали заявки тысяч беженцев в координационном центре в Вильнюсе. Но обо всём по порядку.

Любовь – 76-летняя пенсионерка из Киева. Сама она родилась в Новосибирске, но всю жизнь прожила в украинской столице. Отец женщины во время Второй мировой войны был распределён на военное предприятие в Новосибирске, повстречал там свою будущую супругу, так в 1945 году появилась Любовь. И практически сразу семья переехала в Киев.

Уже в Украине жизнь сложилась вполне обычно: образование, замужество, дочка и сын. Сама Любовь, как и впоследствии все в семье, связаны с искусством. Женщина – художник, как и её супруг. По стопам родителей в итоге пошли и дети.

В 2013 году мужа не стало, но ещё больший удар ждал в 2020 году. Ушла из жизни дочка Любови. В итоге остался младший сын и две внучки. Пенсия казалась тихой и спокойной. Дружные родственники, старенькая квартира в «сталинском» доме на втором этаже, но пришло 24 февраля и война.

«Её никто в Украине не ожидал и никто не верил», – рассказывает пенсионерка.

«Я всегда понимал, что эта война будет, но я думал, что её застанут либо мои дети, либо мои внуки. Я был уверен, что сам её не застану. Это было для всех неожиданностью», – добавляет сын женщины. Он сопровождал свою маму по дороге в Литву.

Усталость, крепость поколения женщины, её возраст, – всё это располагало к иному отношению к грохоту разрывов на подступах к Киеву в первые недели войны.

«В подвал прятаться не бежала», – поясняет пенсионерка. Но спали вместе с сыном всё равно в коридоре или ванной комнате. Считается, что так безопаснее. Стены несущие. Сын к тому времени уже отправил свою семью – жену и детей – в Германию. Уехали буквально в первые дни.

Обстановка в Киеве все эти первые недели давила. Комендантский час, ажиотаж в продуктовых магазинах (рассказывают, что в первые дни «сметали» с прилавков практически всё), гигантские очереди в аптеках.

«Можно было стоять в очереди за лекарствами четыре часа», – вспоминает Любовь. И постоянные воздушные сирены. В какой-то момент сын предложил женщине уехать.

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Возможности нашли сразу

«Я полностью доверилась сыну, всё он решал», – говоря об отъезде рассказывала пенсионерка. В отличие от тысяч беженцев, наши герои знали, что окажутся в Литве и Вильнюсе ещё в Киеве. В интернете наткнулись на литовскую инициативу «Сильные вместе» (stipruskartu.lt). На этой платформе, которую сделали буквально в первые дни войны, жители Литвы могли зарегистрировать своё желание помочь. Привезти гражданских от украино-польской границы, предоставить жильё. Беженцы, наоборот, могли заполнить нехитрую анкету и получить помощь.

Ровно так и поступил сын Любови. Зарегистрировал маму, дождался от штаба «Сильных вместе» подтверждения, что жильё найдено и можно ехать. Оставалось только выбраться из Киева и пересечь Польшу.

«Сын договорился с гуманитарным конвоем, который из Львова доставлял в Киев помощь», – вспоминает женщина. Такой путь оказался, пожалуй, самым коротким. Конвой возвращался из Киева без груза, у водителей спецпропуска, можно было быстро проезжать все блокпосты. Гражданские, которые эвакуировались на собственном транспорте, могли потратить на дорогу до Львова и 2-3 суток. А в конвое дорога заняла всего световой день. С собой женщина взяла только маленькую сумку и попугая в клетке, которого пенсионерки оставила внучка перед отъездом в Германию.

Всё это происходило спустя три недели после начала войны. В самом Львове к тому моменту уже дежурили волонтёры и водители из Литвы. Всё, что нужно было, это добраться до места встречи, сесть в автобус и уехать в Польшу. Механизм работал, как по часам.

«У меня даже загранпаспорта не было», – вспоминает Любовь. Это не помешало легко пересечь границу, сделать одну пересадку в Польше и в конечном итоге попасть в Литву. На всё про всё – двое суток. В дороге постоянно останавливались, пассажиров кормили, оказывали всю необходимую помощь.

Встретили, как родных

В Вильнюсе беженцев встретили, как близких родственников. Семья, которая приняла Любовь, до слёз была рада помочь, сама киевлянка – точно также рада помощи.

По её словам, в целом организация приёма выше всяких похвал.

«Вопросы регистрации, получение всех документов, всё в Вильнюсе прошли невероятно быстро. Всё было организовано просто великолепно. Приехали в одно место, там выдали всё: от временного вида на жительство, до первого пакета помощи. Языкового барьера не было вообще. Все сотрудники центра либо хорошо владели русским языком, либо могли минимально общаться по-русски», – рассказывала женщина.

При этом слово беженец, которое уже с корнями укрепилось в СМИ и обществе, формально неверное. Юридически правильнее – статус переселенца. Есть возможность свободного перемещения по ЕС и покидать Литву. Беженцы так делать не могут. Они должны оставаться в стране, в которой получили такой статус.

Ну а со статусом переселенца с видом на жительство само государство обеспечило выдачу минимальной финансовой помощи, бесплатное медицинское обслуживание. Оно, кстати, понадобилась.

И опять всё чётко, как по часам. В поликлинике принимала врач, местная литовская белоруска, а медсестра оказалась и вовсе из первой волны переселенцев из Украины и разговаривала с Любовью по-украински. Выслушали жалобы, сделали УЗИ, прописали лекарства. Всё очень быстро.

Сама Любовь догадывается, что такая оперативность и слаженность действий не могла появиться из неоткуда. Все эти ресурсы были брошены за счёт местных граждан, которые часто сегодня не могут получить какие-то обычные в мирное время услуги, а приёмы растягиваются на месяцы. Например, сейчас запись для смены паспорта в Вильнюсе начинается с конца июля. Аналогичная ситуация в Каунасе или Клайпеде. Все силы сотрудников брошены на нужды украинцев.

Но во время беседы чувствовалось, что наши герои всё это понимают. И очень благодарны литовскому обществу за самопожертвование без которого такого идеального механизма помощи попросту быть не могло.

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