Игра рыцарей: 6 интересных фактов о шашках

На нашей странице мы уже рассказывали о шахматах. Однако есть ещё одна не менее захватывающая игра, в которую играют на такой же доске. В ней также приходится напрячь извилины. Угадали? Правильно, это шашки! У нас белые и мы начинаем!
- Судя по всему, благодарить за эту игру нам следует древних греков. Согласно одной их версии, эту игру изобрёл Гермес, он же бог торговли, красноречия, хитрости и удачи. Согласно же другой версии, игру придумал заскучавший греческий воин Паламед. Он тогда принимал участие в осаде Трои, она длилась 10 лет, в общем, было чем заняться.
- В Средневековье шашки считались игрой рыцарей, а умение хорошо играть являлось одним из рыцарских достоинств.
- Все мы прекрасно знаем, что такое «поддавки». Однако правильное название этой игры – «обратные шашки».
- В 1535 году было принято правило, гласящее, что если шашка противника попала под удар – надо бить. Правилу уже почти 500 лет, но оно до сих пор не обсуждается.
- В мире неоднократно предпринимались попытки скрестить шашки и шахматы. В результате появились «шашматы». Фигуры в этой игре ходят только по чёрным полям; пешки ходят, как обычные шашки; остальные фигуры – как в шахматах. В общем, довольно сложная игра.
- Вернёмся в Средневековье. В то время многие настольные игры порицались Церковью, а то и вовсе запрещались. Например, шахматы долгое время были запрещены Ватиканом, так как считались «дьявольской игрой». Между тем шашки ни разу не попадали под церковный запрет.