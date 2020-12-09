Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

«Времена меняются. Ikea стала более цифровой и доступной, внедрив новые способы общения с большим количеством людей. Поэтому мы приняли эмоциональное, но рациональное решение завершить успешную карьеру каталога Ikea и с воодушевлением обратиться к будущему», говорится в сообщении компании.

Первый каталог Ikea вышел в 1951 году. Кроме того, с 2000 года компания начала выпускать цифровую версию каталога параллельно с бумажным.

IKEA 1981

В 2016 году тираж бумажного каталога достиг пика — около 200 миллионов экземпляров, а это 69 версий, на 32 языках в более чем 50 странах.

Последний бумажный каталог выйдет в октябре 2021 года. Вдобавок Ikea также выпустит небольшую книгу, посвященную истории каталога и мебели.

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