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IKEA выкупила 4450 гектаров леса

Автор Эвелина Никанорова 30
Лес

IKEA выкупила 4450 гектаров леса в штате Джорджия, чтобы сохранить местную экосистему и спасти эту территорию от застройки. Об этом сообщается на сайте компании. 

Лесной массив находится в бассейне реки Альтамахи. IKEA приобрела эту землю у экологической организации The Conservation Fund.  Организация скупает лес у частных владельцев, чтобы защищать его от уничтожения.

Купленный лес является домом для более чем 350 видов растений и животных. Отмечается, что в данной местности обитают черепахи-гофер, которые считаются исчезающим видом. В IKEA пообещали, что жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

В 2014 года IKEA и ее головная компания купили около 248 гектаров лесных массивов в Литве, Эстонии, Латвии, США и Румынии.

Напомним, что в 2018 году IKEA стала крупнейшим частным владельцем лесов в Литве. На сегодняшний день, компании принадлежит 25 % лесов страны.

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