Илон Маск купил Twitter

Компания Twitter 25 апреля 2022 года официально приняла предложение Илона Маска о покупке социальной сети по цене 54,20 доллара за акцию.

Общая сумма сделки оценивается примерно в 44 миллиарда долларов. После продажи Twitter станет частной компанией, полностью принадлежащей Маску.

– Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества, — сказал Маск в заявлении после того, как обе стороны завершили сделку. – Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его.

Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как Маск стал крупнейшим акционером Twitter. В какой-то момент он собирался присоединиться к совету директоров Twitter, но отменил это решение, а вскоре появились слухи о том, что Илон станет владельцем соцсети.

Источник: InterMedia