Новости

Илон Маск купил Twitter

Автор Эвелина Никанорова

Компания Twitter 25 апреля 2022 года официально приняла предложение Илона Маска о покупке социальной сети по цене 54,20 доллара за акцию.

Илон Маск купил Twitter

Общая сумма сделки оценивается примерно в 44 миллиарда долларов. После продажи Twitter станет частной компанией, полностью принадлежащей Маску.

– Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества, — сказал Маск в заявлении после того, как обе стороны завершили сделку. – Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его.

Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как Маск стал крупнейшим акционером Twitter. В какой-то момент он собирался присоединиться к совету директоров Twitter, но отменил это решение, а вскоре появились слухи о том, что Илон станет владельцем соцсети.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Новые рейсы Ryanair, регистрация скважин и колодцев и другие новости

Новые рейсы Ryanair, регистрация скважин и колодцев и другие новости

Автор R•RADIO
Имидж столицы, весенний праздник Žiobrinės и другие новости

Имидж столицы, весенний праздник Žiobrinės и другие новости

Автор R•RADIO
Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

Автор R•RADIO
Режим чрезвычайного положения в Литве, переселение зубров в Дзукию и другие новости

Режим чрезвычайного положения в Литве, переселение зубров в Дзукию и другие новости

Автор R•RADIO
Netflix начал терять подписчиков

Netflix начал терять подписчиков

Автор Эвелина Никанорова
Отмена экстремальной ситуации, «Национальный лесосад», Darom и другие новости

Отмена экстремальной ситуации, «Национальный лесосад», Darom и другие новости

Автор R•RADIO
Две недели на декларацию о доходах, День собак в Вингисе и другие новости

Две недели на декларацию о доходах, День собак в Вингисе и другие новости

Автор R•RADIO
Топор из «Сияния» Стэнли Кубрика выставили на аукцион

Топор из «Сияния» Стэнли Кубрика выставили на аукцион

Автор Эвелина Никанорова
Пасхальный праздничный стол, рейды сотрудников Гослесничества и другие новости

Пасхальный праздничный стол, рейды сотрудников Гослесничества и другие новости

Автор R•RADIO