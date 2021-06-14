Паутина

Илон Маск представил самый быстрый электромобиль Tesla

Автор Эвелина Никанорова 26
Илон Маск представил самый быстрый электромобиль Tesla

Tesla представила свой новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вел глава компании Илон Маск, она транслировалась в прямом эфире.

Tesla заявляет, что ее новинка — это самый быстрый электромобиль серийного производства в мире. Как передает The Verge, Model S Plaid меньше чем за 2 секунды разгоняется до 96,5 км в час, а максимальная скорость электрокара превышает 320 км в час.

Без подзарядки машина способна проехать больше 620 км. Чтобы обеспечить мощность для преодоления половины этого расстояния, электромобиль достаточно заряжать 15 минут, пишет TechCrunch.

На презентации Маск отметил, что некоторые сомневались в необходимости создания настолько быстрой машины. Однако, по его словам, разработка такого электрокара очень важна для «будущего устойчивой энергетики».

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