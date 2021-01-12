Новости Паутина

Илон Маск ради заселения Марса готов продать все имущество

Автор Эвелина Никанорова 13
Илон Маск

Основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом.

По его словам, для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов.

Ранее Маск говорил, что первый человек сможет высадиться на Марсе в 2026 году. К 2050 году он планирует отправить на эту планету 1 миллион человек. Маск начал распродавать свое имущество еще в прошлом году. Он уже продал несколько домов в Калифорнии.

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