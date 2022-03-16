Иман Веллани меняет свой облик в трейлере сериала «Мисс Марвел»

Первый трейлер сериала Marvel «Мисс Марвел» вышел на Disney+. Это дебютная роль актрисы Иман Веллани, которая исполнила главную роль американки пакистанского происхождения из Джерси Камалы Хан.

По сюжету подросток пишет собственные фанфики о супергероях, в основном о своем кумире Капитане Марвел, но в итоге сама обретает суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Черным Громом, он пробудил в людях древние гены, оставшиеся с древних времен. В результате она получила способность растягивать свое тело и менять внешний облик.

Источник: InterMedia