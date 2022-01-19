Звёзды

Иманбек получил награду от Spotify за миллиард прослушиваний

Автор Эвелина Никанорова
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Spotify вручил награду казахскому диджею Иманбеку за трек Roses — Imanbek Remix, собравший в октябре 2021 года миллиард прослушиваний по всему миру.

Композиция находится в плейлисте сервиса Billions Club, с песнями, которые достигли миллиардной отметки. В настоящее время у трека более 1,5 млрд прослушиваний.

– Музыка не имеет границ, и награда от такого крупного стриминга, как Spotify, это подтверждает. Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами, — сказал Иманбек.

Композиция Иманбека представляет собой выпущенный в 2019-м ремикс на песню Roses американского рэпера Saint Jhn.

– Мы поздравляем Иманбека с мировым успехом и рады вручить ему эту награду. Он стал первым музыкантом из России и СНГ, чей трек достиг миллиарда прослушиваний по всему миру, и это доказывает, что сейчас у локальной музыки нет границ», — отметил руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify Рустам Киреев.

Источник: InterMedia

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