Иммунитет от коронавируса есть почти у миллиона жителей Литвы

Практически у каждого третьего жителя Литвы есть иммунитет от коронавируса. Темпы вакцинации при этом также высокие – за последние 7 дней на один подтверждённый случай заболевания пришлось 10 человек, получивших прививку. Объёмы тестирования также рекордные – на прошлой неделе было протестировано 150 тыс. человек. При этом увеличение случаев заболевания остановилось. К сожалению, ситуация в некоторых больницах страны всё ещё остаётся напряжённой. Всего же в Литве использовано около 1,2 млн доз вакцин.

Норвегия и Словакия прекращают использование вакцины AstraZeneca

Между тем Норвегия и Словакия приняли решение о прекращении использования вакцины AstraZeneca. В Словакии вакцинировать ею будут только тех людей, которые уже сделали первую прививку препаратом AstraZeneca и ожидают второй. Напомним, что в середине апреля в связи с сообщениями о случаях тромбоза мозговых вен среди привитых аналогичное решение приняла Дания. В свою очередь, препарат Johnson & Johnson, применение которого приостановлено, в Норвегии будут предлагать лишь добровольцам.

Испанские поклонники футбола могут вновь посещать матчи

Тем временем поклонники футбола в Испании смогут присутствовать на стадионах во время матчей, если в регионе, где проходит игра, подтверждено менее 50 заражений на 100 тыс. жителей. При этом заполняемость стадионов не должна превышать 30%, а зрителям необходимо быть в масках.

Науру – первое государство, где первую дозу вакцины получили все взрослые жители

И в заключение выпуска. Островная республика Науру, расположенная в Тихом океане, стала первым государством в мире, где первую дозу вакцины от коронавируса получили все взрослые жители. За месяц на острове прививки получили 108% его населения, т.к. среди привитых оказались и иностранцы. Правительство островного государства выразило благодарность всем жителям за «вклад в освобождение Науру от коронавируса». Отметим, что Науру – одна из немногих стран мира, где не выявили ни одного случая коронавируса.