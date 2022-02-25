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Информация для граждан Литвы, находящихся на территории Украины

Автор RUSRADIO LT

Начинает работать «горячая линия» для граждан Литвы, которые до сих пор находятся на территории Украины. Ее номер: + 370 5 251 2764.

Информация для граждан Литвы, находящихся на территории Украины

Фото – МИД Литвы

МИД Литвы настоятельно призывает граждан Литвы незамедлительно покинуть Украину. Сделать это можно лишь наземным транспортом в следующих направлениях – Польша, Словакия, Венгрия, Румыния.

Министерство иностранных дел также просит граждан Литвы, которые по какой-либо причине не могут выехать, зарегистрироваться на сайте МИДа и заполнить соответствующую форму, чтобы при необходимости с ними можно было связаться.

Кроме того, по сообщению МИДа Литвы, посольство Литвы в Украине временно будет работать на украинско-польской границе.

Более подробная информация – на странице МИДа Литвы

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