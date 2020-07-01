Информация для малоимущих сеньоров и лиц старше 75 лет

Малоимущие сеньоры и лица от 75 лет и старше смогут получать компенсируемые лекарства без каких либо доплат. Однако к этому не удалось полностью подготовиться, признает Минздрав: все еще надлежащим образом не действует электронная система.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига признал, что сеньоры некоторое время еще могут сталкиваться в аптеках с проблемами, получая компенсируемые лекарства бесплатно. Устранить проблемы намечено в течение недели. Новый порядок коснется примерно 250 тысяч человек.