Информация для призывников и резервистов

Вооруженные силы Литвы объявили, что из-за введенного в стране карантина было принято решение отложить на май призыв на постоянную обязательную военную службу, а также запланированные учения резервистов.

С 11 мая должны были начать службу 60 призывников, а с 9 мая — 150 резервистов.

Однако решения были пересмотрены, а даты — перенесены на неопределенное время, до отдельного распоряжения командующего Вооруженными силами Литвы.

С каждым призывником и резервистом свяжутся в индивидуальном порядке. Все обновления будут опубликованы на странице karys.lt.