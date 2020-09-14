Listen to «Информация для родителей учащихся, когда делаются выплаты по болезни, и какие изменения планируются» on Spreaker.

С ростом заболеваемости коронавирусом постоянно появляются сообщения о случаях заболевания в тех или иных школах, детских садах. Родители, которым приходится оставаться дома с детьми в случае их изоляции, не очень понимают, как им решать вопросы, связанные с получением больничных, и будет ли их кто-то оплачивать.

Министерство социальной защиты и труда предлагает внести в Закон о социальном страховании по болезни и материнству изменения, в соответствии с которыми предлагается во время временной нетрудоспособности выплачивать пособие по болезни в том случае, если ребенку младшего возраста или со спецпотребностями назначается изоляция из-за риска распространения COVID-19. Планируется, что кабинет министров рассмотрит эти изменения на своем заседании в среду.

Какое правило действует сегодня. Если ребенок не болеет и в школе не объявлен режим, ограничивающий распространение инфекции, однако Центр общественного здоровья назначает ребенку изоляцию, то одному из родителей может быть выдан листок нетрудоспособности по присмотру за ребенком. Однако выплаты по болезни Sodra в настоящее время не платила бы.

Министерство соцзащиты и труда предлагает в срочном порядке принять изменения, чтобы в случае, когда объявляется изоляция младшему школьнику или ребенку со спецпотребностями до 21 года, родители или опекуны могли бы получить пособие по болезни в период вынужденной изоляции, но не дольше, чем на 14 календарных дней. Представители Соцмина отмечают, что это важно, потому что дети в возрасте до 4-го класса, даже если они и здоровы, все равно недостаточно взрослые, чтобы оставаться дома самостоятельно. Получая пособие по болезни во время изоляции ребенка, родители смогли бы и проследить за его самочувствием, и помочь в учебе. Кроме того, в этом случае все равно приходится соблюдать требования — не посещать массовые мероприятия, не общаться с посторонними людьми, и так далее.

Изоляция ребенку может быть назначена и по возвращении из пораженных коронавирусом стран, где он был без родителей или опекунов, а также если у него был контакт с зараженным COVID-19 человеком. При этом если в ту или иную страну ребенок отправился в то время, когда она уже была включена в список пораженных стран, выплата родителям ребенка положена не будет.

Пособие по уходу за ребенком достигает 65,94% от зарплаты “на бумаге”. Выплата производится только за рабочие дни.

(Подробнее тут: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/naujas-pasiulymas-ligos-ismoka-jeigu-neserganciam-vaikui-paskiriama-izoliacija)