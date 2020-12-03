Информация для самозанятых и тех, кто находится на самоизоляции

Сейм принял решение, которое коснется людей, занимающихся индивидуальной деятельностью. С января количество самозанятых людей, которые получат пособие в размере 257 евро, станет меньше.

Oбъявление карантина означало, что самозанятые люди снова имеют право претендовать на помощь от государства в размере 257 евро в месяц. Однако, в отличие от предыдущего карантина, в этот раз круг таких людей будет намного уже. Сейм одобрил поправки к закону, согласно которым пособия будут положены только тем самозанятым лицам, которые попадут в список пострадавших от ограничений, вызванных COVID-19. Кроме того, по завершении карантина эти выплаты будут производиться только месяц, а не два, как было раньше.

До сих пор для того, чтобы получить пособие в размере 257 евро, самозанятые люди должны были соответствовать трем критериям:

– деятельность зарегистрирована минимум за три месяца до объявления карантина,

– заработок по трудовому договору не превышает минимальную зарплату “на бумаге” – 607 евро,

– а если это юридическое лицо, то у него не должно быть статуса ликвидируемого или банкрота.

Теперь же те, кто желает получить пособие, должны соответствовать всем этим условиям, и еще нескольким дополнительным:

после объявления карантина должны быть установлены ограничения на соответствующую хозяйственную деятельность, а само-занятый человек должен быть включен в список ограничений из-за COVID-19, опубликованный Государственной налоговой инспекцией. Этот список пока не составлен и не опубликован.

И еще полезная информация

“Содра” напоминает, в каких случаях люди, находящиеся на самоизоляции, могут получить листок нетрудоспособности и пособие по болезни. Прежде всего, как и в “докарантинное” время, для этого надо обратиться к своему семейному врачу. В период карантина это можно делать удаленно. Если человек вынужден изолироваться из-за контакта с больным, больничный ему может быть выдан, если он не может работать удаленно и ему не объявлен простой.

Кроме того, надо проверить, нужна ли вам справка от Центра общественного здоровья. В большинстве случаев врач выдает бюллетень на основании справки от Центра, где указан срок принудительной изоляции. Однако этой справки не требуется, если у человека был контакт в своей семье, но только в том случае, если эти люди проживают вместе и зарегистрированы в одном и том же медицинском учреждении. Эта поправка тоже вступила в силу недавно. Раньше требовалось, чтобы члены семьи были на учете у одного и того же лечащего врача. Проверить размер выплаты по болезни можно здесь.