Информация для самозанятых людей

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В период карантина в сложное положение могут попасть самозанятые люди. Особенно это возможно в той ситуации, если в период, пока в стране объявлено чрезвычайное положение, они не могут осуществлять свою деятельность. По этому поводу правительство нашей страны дает разъяснения. Самозанятые люди по поводу карантина могут обращаться в Службу занятости за оформлением выплаты в размере 257 евро в месяц. Однако отмечается, что это относится только к тем, кто не менее трех месяцев за последнее время платил страховые взносы и не работает по трудовому договору.

Как указано в законе о Государственном социальном страховании, самозанятые люди — это собственники индивидуальных предприятий, члены небольших обществ и хозяйственных организаций и др., а также лица, занимающиеся индивидуальной деятельностью — адвокаты, нотариусы, судебные приставы и т.д. В число самозанятых лиц входят также некоторые физические лица, которые занимаются индивидуальной сельскохозяйственной деятельностью, лица, получающие доходы по авторским договорам, доход от спортивной или исполнительской деятельности и некоторые другие.

В соответствии с сообщением Министерства социальной защиты и труда, указанные выплаты самозанятым людям, которые до объявления чрезвычайной ситуации или карантина платили социальные страховые взносы не менее трех месяцев, будут осуществляться из Гарантийного фонда.

Размер выплат будет достигать суммы 257 евро в месяц. Для оформления пособия надо обратиться в Службу занятости (прежде — биржа труда), при этом надо помнить, что оно не будет выплачиваться тем самозанятым людям, которые также работают по трудовому договору. Однако, по словам представителя Службы занятости Милды Янкаускиене, сегодня пока нет абсолютной определенности, когда и как обращаться насчет выплаты, поскольку изменения вступят в силу после подписания их президентом. Сейчас эти вопросы обсуждаются.

Как отмечают некоторые специалисты, сложности могут возникнуть у тех людей, индивидуальная деятельность которых началась только в прошлом году, и они не декларировали страховых выплат. Напомним, что правительство Литвы планирует направить значительные средства на обеспечение эффективной деятельности систем здравоохранения и общественной безопасности, сохранение рабочих мест и доходов, а также на то, чтобы помочь предприятиям сохранять ликвидность и стимулировать экономику.