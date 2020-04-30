Listen to «Информация для тех, кто соберется съездить в Латвию или Беларусь» on Spreaker.

Правительство смягчило карантинные условия и сняло запрет на выезд из страны. Возобновляются и некоторые авиаперелеты.

При этом, Государственная пограничная служба обращает внимание на тот факт, что соседние Польша и Россия в настоящее время не пропускают иностранцев. А те, кто поедет в Латвию и Беларусь, смогут вернуться домой только через определенные контрольно-пропускные пункты.

Помимо этого, все, кто возвращается в Литву, должны будут сдать тест и две недели провести в самоизоляции.