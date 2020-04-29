Listen to «Информация для тех, кто в прошлом году пользовался услугами присмотра за детьми или занимался ремонтом» on Spreaker.

Жители Литвы все еще могут вернуть до 400 евро уплаченного подоходного налога, если в прошлом году пользовались услугами присмотра за несовершеннолетними детьми, а также проводили ремонт квартир или автомобилей. Об этом напоминает налоговая инспекция.

Для получения выплаты следует заполнить и подать декларацию о доходах за прошедший год. Необходимо будет предоставить чеки, свидетельствующие об оплате упомянутых услуг, а также копии накладных с указанными данными клиента.

Еще до начала декларирования доходов жители Литвы подали по указанной форме более 11 тысяч сообщений о расходах с целью вернуть часть налога. Им намечено в целом выплатить более миллиона евро.

Заполнить форму можно и в процессе оформления декларации. В связи с карантином декларирование доходов в этом году продлено до июля.

Консультации Государственная налоговая инспекция предоставляет только по телефону.