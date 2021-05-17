Covid-19 Новости

Информация для туристов и любителей путешествий

Автор Анжелика Орлёнок 63
Информация для туристов и любителей путешествий

Информация для любителей путешествий. Литва ослабила требования изоляции к туристам, прибывающим из пяти стран.

Таким образом число стран, к которым применяются усиленные карантинные ограничения, сократилось до 13.

Прибывающие в Литву любители путешествий из Франции, Турции, Андорры, Пуэрто-Рико и Монголии должны соблюдать обычные требования изоляции. Изменений в режиме изоляции нет. 

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Между тем Великобритания смягчает условия карантина. Впервые после долгих месяцев в Англии, Уэльсе и на большей части Шотландии можно сидеть внутри баров и ресторанов, а не только на улице. Двери также открывают музеи, театры и спортивные арены.

Теперь британцы вновь смогут выезжать и в некоторые зарубежные страны. К примеру, – в Португалию. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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