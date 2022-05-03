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Информация для украинцев, которым необходимы лекарственные средства

Автор R•RADIO

Куда обращаться украинским беженцам, если необходимо приобрести лекарственные средства? Прежде всего, следует учитывать, что перечень рецептурных средств в Литве достаточно широк.

Информация для украинцев, которым необходимы лекарственные средства

А это означает, что, например, антибиотики или некоторые другие лекарственные средства без рецепта приобрести не получится.

Как получить необходимое лекарство?

Если человек проходит лечение в больнице, то все необходимые лекарства и медицинские препараты ему предоставит лечащий врач.

В других случаях лечащий врач выпишет рецептурное лекарство для амбулаторного лечения.

Если необходимо приобрести дополнительные средства медицинской помощи (например, ортопедические шины), то алгоритм следующий. Если вы застрахованы обязательным страхованием здоровья, обращайтесь к вашему семейному врачу. Он выпишет направление или рецепт. Затем с этим направлением или рецептом вы сможете обратиться в место продажи, которое подписало договор с больничной кассой.

Более подробную информацию можно найти на страницах Минздрава Литвы и Департамента миграции.

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