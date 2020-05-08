Информация о том, где можно проститься с исполнительницей романсов Любой Назаренко

В понедельник, 4 мая, ушла из жизни исполнительница романсов Люба Назаренко.

Проводы состоятся в Вильнюсе в прощальном зале похоронного бюро Lakrima (ул. Калварию, 67) 15 мая с 17 часов и 16 мая — с 9 часов.

Поминальная служба состоится в Храме Архангела Михаила (ул. Калварию, 65) в 12 часов. Похороны пройдут на кладбище Кайрену.

RUSRADIO LT выражает глубокие соболезнования родным и близким Любы Назаренко.