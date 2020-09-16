Listen to «Информация, связанная с парламентскими выборами — по номеру 1855» on Spreaker.

Начинает действовать короткий номер 1855, по которому можно получить информацию, связанную с парламентскими выборами. Как сообщает Главизбирком, позвонив по указанному номеру, человек сможет узнать, в каком округе он может голосовать, как выполнить гражданский долг в случае болезни в день голосования и т.д. По номеру 1855 также можно сообщать о замеченных нарушениях порядка проведения выборов.